Gewalttat auf der Burker Kirchweih im dumpfen Rausch

Ein Jahr und drei Monate auf Bewährung und Geldbuße - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Nur knapp am Gefängnis ist ein 29-jähriger Forchheimer wegen einer gefährlichen Körperverletzung vorbeigeschrammt. Auf der letztjährigen Burker Kirchweih hatte Florian G. (Name geändert) im Streit einem Unbekannten mit dem Maßkrug gegen den Kopf geschlagen. Nun bekam er am Amtsgericht dafür ein Jahr und drei Monate auf Bewährung und eine Geldauflage von 2500 Euro zugunsten der Awo Forchheim aufgebrummt.

Auf der letztjährigen Burker Kirchweih hatte Florian G. (Name geändert) im Streit einem Unbekannten mit dem Maßkrug gegen den Kopf geschlagen. Foto: Roland Huber



Mitternacht war längst vorbei, einige Besucher der Burker Kirchweih hatten es sich an der Cocktail-Bar gemütlich gemacht. Dann begann Florian G., der offensichtlich die erheblichen Mengen Alkohol nicht vertrug, einen ihm Unbekannten anzupöbeln. Ob der "alte Mann denn nicht heim wolle"? Es dauerte nicht lange und das ebenfalls betrunkene Gegenüber, ein 46-jähriger Burker, schlug verbal zurück, dann schüttete er Florian G. Bier übers Gesicht. Doch Florian G. wollte partout keine Ruhe geben. Die Lage eskalierte weiter. Der Streit wurde schnell handgreiflich.

Als die beiden Streithähne nach einer Rangelei und Schubserei von Security-Mitarbeitern getrennt worden waren, "gaben Sie dem anderen mit dem Maßkrug noch eine mit," so Strafrichterin Silke Schneider. Ein Kerwa-Besucher hatte noch gerufen: "Da hat einer einen Maßkrug!" Und schon hatte ihn das 46-jährige Opfer im Gesicht. Blutüberströmt sank er zu Boden. Der herbeigeeilte Security-Mann kam beim Auffangen des Getroffenen selbst ins Straucheln und schlug mit dem Genick gegen eine leere Bierbank.

"Glücklicherweise ist niemand allzu schwer verletzt worden," so Staatsanwalt Stefan Meyer. Wenn man einmal von einer Kopfplatzwunde, einer leichten Gehirnerschütterung und einigen Schmerzen absieht, die im Klinikum Forchheim versorgt wurden. Die Narbe war beim Opfer der Attacke aber immer noch an der Stirn zu sehen.

Den ärgerte nicht so sehr die Tat, als vielmehr die Tatsache, "dass er nach dem Zuschlagen den Flitzebogen gemacht hat." Florian G. hatte trotz seiner rund 2,5 Promille einen Fluchtversuch unternommen. Nachdem er zuerst die Tat abgestritten und seinen Verteidiger hatte erklären lassen, sein Gegenüber hätte sich beim Hinfallen mit dem eigenen Krug selbst am Kopf verletzt, gab er später zu, nicht mehr zu wissen, wie es abgelaufen sei.

Sein Mandant sei bislang völlig unbescholten und habe einen Blackout gehabt, so Rechtsanwalt Stefan Kohler (Forchheim), er plädierte für eine kurze Bewährungsstrafe. "Das käme ja einer Belobigung für den Angeklagten gleich," widersprach Strafrichterin Silke Schneider. An der Glaubhaftigkeit des einzigen Augenzeugen hatte Strafrichterin Schneider keinen Zweifel. "Der war am wenigsten betrunken von allen im Festzelt." Dass er ein Vereinskollege des Angeklagten war, erhöhte seine Glaubwürdigkeit noch. Die Tatwaffe hatte übrigens eine ordnungsliebende Service-Kraft aufgeräumt, noch bevor die Polizeistreife am Tatort aufgetaucht war.

UDO GÜLDNER