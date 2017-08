Etwa 800 Besucher fanden sich am Freitag am Gräfenberger Freibad ein - zum Disco-Abend des Vereins "4.1.4 in love" gekommen waren. Leider sorgte das zunächst stimmungsvolle Wetterleuchten kurz vor 23 Uhr mit Regenschauern auch dafür, dass das fröhliche Treiben vorzeitig beendet werden musste.