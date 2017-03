Gift-Alarm im Forchheimer Rathaus: Pause auf der Baustelle

FORCHHEIM - Im vergangenen Jahr wurde das Forchheimer Rathaus geräumt, dann entkernt und im Nachgang auf Schäden und auf seine Baugeschichte untersucht. Jetzt kam wahrlich Unerfreuliches zum Vorschein: Der Dachstuhl ist "kontaminiert", so Oberbürgermeister Uwe Kirschstein.

Das Forchheimer Rathaus: Außen hui, innen pfui. Im Dachgeschoss wurden gefährliche Giftstoffe entdeckt. © Berny Meyer



Die Fassade des historischen Forchheimer Rathaus ist wohl die meistfotografierteste Außenansicht der Stadt. Im Inneren des Bauwerks sieht es aktuell jedoch weniger idyllisch aus. Bei den Untersuchungen, die im Rahmen der Sanierung im Rathaus durchgeführt wurden, kamen Giftstoffe zum Vorschein.

Giftige Holzschutzmittel

"Teile des Dachstuhls sind belastet", erklärte Oberbürgermeister Uwe Kirschstein in der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses der Stadt Forchheim und wird konkret: "Wir reden hier von einer Kontamination." Im Gebälk wurden die giftigen Stoffe PCP und Lindan nachgewiesen, die einst als Wirkstoff in Holzschutzmitteln verwendet wurden. Ab dem Ende der 70er Jahren nahm ihr Einsatz ab, da die Stoffe in den Verdacht kamen, für ernste Gesundheitsbeschwerden zahlreicher Bewohner behandelter Häuser verantwortlich zu sein.

Erschwerend hinzu kommt beim Forchheimer Rathaus, dass ein Wasserschaden Anfang des Jahres das Problem noch ausgeweitet hat: "Es gibt Hinweise, dass es [die Stoffe; Anmerkung der Redaktion] auch in der Wand ist", fährt Kirschstein fort.

Das historische Rathaus ist aktuell - bedingt durch die Sanierungsarbeiten - für Besucher gesperrt, doch waren bis vor kurzem noch Arbeiter in dem Haus zugange. Wie es jetzt weitergeht, hängt jedoch nicht nur von der Frage des Arbeitsschutzes ab, sondern auch davon, wie lange die Stadträte benötigen, um sich über die zukünftige Nutzung des Hauses einig zu werden.

