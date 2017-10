Giftköder: Polizei Forchheim ist dem Täter auf der Spur

FORCHHEIM - Die Ermittlungen gegen den oder die Täter, die entlang des Forchheimer Kellerwaldes Hundeköder aus Bockwurst mit vermutlich Rattengift ausgelegt haben, laufen.

Bockwürste mit vermutlich Rattengift haben Spaziergänger entlang des Kellerwaldes entdeckt. © Neu



Wie die Polizei Forchheim auf NN-Nachfrage mitteilt, kann für Hundebesitzer derzeit keine Entwarnung gegeben werden. Allerdings sei aber auch keine Panik nötig, betont eine Polizeisprecherin. „Im Moment laufen die Ermittlungen“, heißt es. Um diese nicht zu gefährden, halten sich die Beamten mit Details zurück. Erste Ergebnisse wollen sie möglicherweise am Freitag veröffentlichen.

Bereits in der vergangenen Woche waren Hinweise aus der Bevölkerung bei den Beamten auf ausgelegte Köder eingegangen. Dabei handelt es sich nach Polizeiaussagen zunächst um verteilte Haufen von Blaukorn — einem Schneckengift.

Am Wochenende entdeckten Spaziergänger entlang des Eichenwaldes bis in das Wohngebiet am John-F.-Kennedy-Ring hinein mehrere aufgeschnittene Bockwürste am Wegesrand. Sie waren in der Mitte aufgeschnitten und vermutlich mit Rattengift präpariert.

