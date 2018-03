Gigantischer Blödsinn im Forchheimer Kolpinghaus

FORCHHEIM - Zum Abschluss des Kulturfestivals im Kolpinghaus ließen es "Gankino Circus" aus Dietenhofen beim KulturPuls des Jungen Theaters so richtig krachen. Nach beinahe drei Stunden wilder Weltmusik und fränkischem Folk bettelten die 330 Zuhörer regelrecht darum, dass dieses Konzert nie enden möge.

Sie bauen aus den Knochen eines am Weizenbier erstickten Gastwirtes ein Instrument. Sie spielen den Bouzouki mit einer Baumarkt-Bohrmaschine auf der Gitarre: "Gankino Circus" Foto: Udo Güldner



Dass der Sirtaki, den Anthony Quinn als Alexis Sorbas tanzt, gar kein echter Volkstanz ist, sondern eine moderne Komposition von Mikis Theodorakis, ist ein offenes Geheimnis. Aber nun haben "Gankino Circus" vor aller Augen den Beweis erbracht, dass sämtliche griechischen Bouzouki-Melodien, die es jemals auf eine Schallplatte geschafft haben, mit ein und derselben baumarktüblichen Bohrmaschine gespielt wurden. "Kein Mensch hätte das so schnell spielen können."

Ein musikalisches Mysterium — wie so vieles an diesem energiegeladenen, spektakulären, anarchischen Abend. Zu den herrlich schrägen Geschichten von erkalteten Körpern in Kühltheken oder Freundinnen "in den Nachbarorten Oberschenkel und Feucht" passen die ungeraden Rhythmen, über die "Gankino Circus" auf dem Balkan gestolpert sind. Dort wird der für hiesige Füße gefährliche 11/8-Takt zu jeder Melodie gereicht.

Schlag-Erzeuger Johannes Sens treibt seine Bandkollegen von „Gankino Circus nicht nur mit einer Oskar-Matzerath-Blechtrommel vor sich her. Foto: Udo Güldner



Sobald Ralf Wieland eine seiner drei Gitarren in die Hände fällt, wird aus dem Mann mit den wirren Haaren und der dicken Brille ein Berserker, der auf Fingerkuppen oder Plektra keine Rücksicht nimmt. Dann mutiert er zum Enkel Django Reinhardts, der dessen wunderbar melodischen Gypsy Swing in die musikalische Gegenwart rettet. Hat er das Glasröhrchen (Bottleneck) über den kleinen Finger gesteckt, spielt er den Blues nicht nur, er fühlt ihn auch. Selbst wenn es derzeit keine nebligen Novembertage an der Bibert gibt.

Verfremdete Volksmusik

Wenn sich unter die verfremdete fränkische Volksmusik unmerklich Klezmer-Klänge mischen, dann hat Simon Schorndanner zur Klarinette gegriffen. Der Biologe, der sich um die "Kreuzigung" von Hennen und Erpeln zu "Herpeln" verdient gemacht hat, zeigt deren Balztanz als "animal ballet" mit Schwimmflossen. Wobei man seinen Bürzel sieht. Dazwischen schildert er im Tonfall eines Mathias Egersdörfer, nur nicht so brutal-beleidigend und obszön-ordinär, wie das damals war, als die vier Schulfreunde aus den Gebeinen des an seinem eigenen Weizenbier verstorbenen Gastwirtes ein Instrument formten – ein echter Knochenjob.

Auf dem "Bonophon" hätte ein "Requiem" erklingen sollen, doch Maximilian Eder ist von allen guten Geistern verlassen, als ob der Xylophon-Weltmeister Ralph Heid wiederauferstanden wäre. Schlag-Erzeuger Johannes Sens hat nicht nur eine Oskar Matzerath-Blechtrommel, sondern auch eine fanfarige Trompete und ein glückliches Glockenspiel, das er mit einem Geigenbogen streichelt. Im Rausch des Geräuschs trommelt er, sitzend auf einem Holzkasten, mit seinen Handflächen auf dem Cachon herum, bis sie zu glühen beginnen. Später wird er Jazz-Besen zuschanden schlagen und das Mikrofon in Furcht und Schrecken versetzen.

Mit seinem Akkordeon erzählt Maximilian Eder von der Zeit, als das Quartett den Heimatort nahe Ansbach "nur im Notfall" verließ, etwa wenn die Fischkerwa in Götteldorf rief. Selbst poptaugliche Einzeilen-Songs, die an "Trio"-Erfolge wie "Da Da Da" erinnern, werden durch die rhythmischen Verirrungen nach Osteuropa im eigenen Ohr wieder heimisch. "Die letzten ihrer Art" können aber auch den Rock ’n’ Roll und den Hardrock, wobei Ralf Wieland zwar seine Gitarre nicht anzündet, dafür aber Jimi Hendrix ordentlich Feuer unter dem Hintern macht. Und das Ganze mit KneipenFETZT-Bier ablöscht.

Schüchterne Jünglinge

Dann wird aus den angeblich schüchternen Jünglingen, denen zwar die Haare, nicht aber die verrückten Ideen ausgehen, eine Gang, die sogar schon Florian Silbereisen, den es zufällig nach Westmittelfranken verschlagen haben soll, durch "Fränkisches Yoga" von seiner Playback-Depression geheilt haben will.

Die Anekdoten aus den Jugendjahren klingen derart verschroben, dass bisweilen der Verdacht aufkommt, die Vier aus Dietenhofen wären bei einer dieser durchzechten Nächte in der "Heiligen Gans" auf ihrem Weizenbierglas eingeschlafen und hätten all das nur geträumt. So gigantischen Blödsinn möchte man auch einmal verzapfen können. Da hilft nur eins: ein Bier.

UDO GÜLDNER