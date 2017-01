Glanzvoller Jahresausklang mit Trompete und Orgel

Johannes Trunk und Georg Schäffner boten in der Basilika Gößweinstein einen gelungenen Abend — Stehende Ovationen - vor 8 Minuten

GÖSSWEINSTEIN - Das traditionelle Konzert zum Jahresende bildete den kulturellen Höhepunkt des kirchenmusikalischen Geschehens in der weihnachtlich geschmückten Basilika in Gößweinstein.

Johannes Trunk zeigte an der Trompete, wie geschickt und virtuos seine Klangkunst ist. Organist Georg Schäffner entlockte der Orgel mächtig-mitreißende Töne. In der Mitte Registrantin Susanne Heid. © Foto: privat



Pater Flavian Michali begrüßte die aus der ganzen Umgebung angereisten Zuhörer. Mit Johannes Trunk an der Trompete und Georg Schäffner an der Orgel waren zwei Meister ihres Faches Gastgeber des diesjährigen Jahresschlusskonzertes.

Trunk ist seit 1996 Trompeter bei den Bamberger Symphonikern und regelmäßig in kammermusikalischen Besetzungen und solistisch tätig. In Gößweinstein zeigte er, wie routiniert, klangintensiv, geschickt und virtuos seine Instrumentalkunst ist. Bestens begleitet wurde er von Regionalkantor Georg Schäffner an der barocken Mathis-Orgel. Der Gößweinsteiner ist seit 1967 Organist in der Basilika und versteht es meisterhaft, die „Königin der Instrumente“ einfühlsam, strahlend und facettenreich zum Klingen zu bringen.

Das abwechslungsreiche Programm schlug einen Bogen von barocken über romantische Kompositionen bis hin zu Spiritual-Arrangements und zeugte von der musikalischen Vielseitigkeit der beiden Instrumentalisten.

Für einen festlich-gelungenen Einstieg sorgte die Sonate in D-Dur des deutschen Komponisten Georg Philipp Telemann in der bis auf den letzten Platz besetzten Basilika.

Es schlossen sich fröhliche Variationen über das französische Weihnachtslied „Votre bonté grand Dieu“ für Orgel an. Im Hauptteil des Konzertes erfüllten vor allem ausdrucksstarke Choralbearbeitungen von Johann Sebastian Bach („Nun komm der Heiden Heiland“, „Kommst du nun, Jesus vom Himmel herunter“) und die „Toccata“ und „Fuge“ in C-Dur BWV 564 den imposanten Kirchenraum mit seiner fantastischen Akustik.

Johann Georg Knechtels „Concerto in D-Dur“ für Orgel und Corno da Caccia (Jagdhorn) diente als Überleitung zu Theodore Dubois „Fiat Lux“ (Es werde Licht). Diesem folgte das „Finale“ aus der 1. Symphonie op. 14 aus der Feder des Organisten Louis Vierne. Hierbei überzeugte Regionalkantor Schäffner mit seinem virtuosen Orgelspiel, bei welchem er mit mächtig-mitreißenden Tönen das enorme Klangspektrum seines Instrumentes präsentierte.

Harmonischer Dialog

Außerdem wusste er nachhaltig, in den von ihm angefertigten Arrangements zu den bekannten Melodien wie „Go tell it on the mountain“ seinen Ruf als Meister der Orgelbearbeitung zu demonstrieren. Hierbei konnten sich die Zuhörer am harmonischen Dialog zwischen Trunks Trompete und der Orgel Schäffners erfreuen.

Das begeisterte Publikum bedankte sich mit lang anhaltendem Applaus und stehenden Ovationen.

Mit zwei Zugaben von Jean Joseph Mouret und Telemann klang der musikalisch sehr gelungene Abend würdevoll-festlich aus. Der Erlöskommt sozialen Projekten zugute