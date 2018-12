Glassplitter auf AfD-Demo in Forchheim: Nachspiel vor Gericht

Mann war bei Höcke-Auftritt durch Bierflasche am Fuß verletzt worden - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Bei der Gegendemo zum Auftritt des AfD-Politikers Björn Höcke auf dem Paradeplatz im August 2018 war eine Flasche zersprungen, die einen anwesenden Iraner am Fuß verletzt hatte. Anfang Dezember war die Verhandlung wegen mehrerer Unstimmigkeiten noch verschoben worden. Jetzt wurde das Verfahren gegen Ableistung von 30 Arbeitsstunden vor dem Amtsgericht Forchheim eingestellt.

Am Rande des Höcke-Auftritts auf dem Paradeplatz gab es einen Verletzten. © Michael Müller



Christopher F. (Name geändert) war bei der Gegendemo in einen Streit auf Höhe der Alten Wache geraten. Er habe erst schlichten wollen: „Wir sind da, um gegen die AfD zu demonstrieren und nicht, um uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen“, erinnerte sich der 33-Jährige in der Verhandlung. Nachdem er aber nicht habe schlichten können, wollte er nach Hause gehen. Dazu habe er seine Bierflasche mit Nachdruck auf den Boden stellen wollen. In einem halben Meter Höhe sei ihm die Flasche jedoch aus der Hand gerutscht und am Boden zersprungen.

Die Splitter trafen einen in der Gruppe stehenden Iraner, der leichte Schnittwunden am Knöchel erlitt. Im Gegensatz zur vorherigen Verhandlung, die verschoben werden musste weil er Richterin Silke Schneider nicht verstanden hatte, hatte der Iraner nun eine Dolmetscherin dabei, die für ihren Dienst vereidigt werden musste. Die Staatsanwaltschaft hatte F. vorgeworfen, die Flasche mit Absicht geworfen zu haben.

„Ich weiß nicht, wie sie geworfen wurde“, ließ der Zeuge und Geschädigte über seine Dolmetscherin ausrichten. Er wolle außerdem gar nicht, dass gegen F. überhaupt ermittelt werde, da die Verletzungen nur minimal gewesen seien. Angeklagt worden war F., weil Polizisten den Vorfall beobachtet hatten. „Sie haben Glück, dass der Zeuge nicht nachtragend ist“, meinte Schneider zum Angeklagten. Der genaue Tathergang konnte nicht geklärt werden. Auf Schneiders Vorschlag einigten sich die Staatsanwaltschaft und Christopher F. darauf, das Verfahren einzustellen, solange F. bis Ende Februar 30 Arbeitsstunden bei der Arbeiterwohlfahrt ableistet.

