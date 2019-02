Glätte: Linienbus bleibt am Behringersmühler Berg hängen

GÖSSWEINSTEIN - Der Schneefall am späten Sonntagnachmittag wurde einigen Verkehrsteilnehmern zum Verhängnis, die zu dieser Zeit auf dem Behringersmühler Berg unterwegs waren. Auch ein Linienbus war betroffen.

Glätte Symbolbild © News5



Glätte Symbolbild Foto: News5



So wollte eine Pkw-Fahrerin den Berg hinauffahren, kam aber auf der eisglatten Fahrbahn in der Mitte des Berges nicht mehr weiter und blieb liegen. Ein hinter ihr fahrender Omnibusfahrer musste daraufhin seinen Linienbus abstoppen. Wegen der glatten Fahrbahn rutschte dieser zurück und drehte sich so, dass er quer zur Fahrbahn zum Stehen kam und somit die komplette Straße blockierte.

Kurze Zeit später wollte ein 60-jähriger Fordfahrer von Gößweinstein bergabwärts fahren. Er erkannte zwar noch rechtzeitig den querstehenden Bus und bremste. Doch das half nicht mehr: Der Ford schlitterte und rutschte gegen den Bus.

Die Feuerwehr Gößweinstein wurde zu verkehrslenkenden Maßnahmen hinzu gerufen. Die Einsatzkräfte streuten im Bereich der Unfallstelle die Fahrbahn ab, so dass die Fahrzeuge ihren Weg fortsetzen konnten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.