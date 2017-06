Gläubige feiern Fronleichnamsprozession in Forchheim

Ein Außenaltar wurde traditionsgemäß in der Hornschuchallee aufgebaut - vor 55 Minuten

FORCHHEIM - Mehrere Hunderte Gläubige begleiteten in diesem Jahr bei strahlendem Sonnenschein die Forchheimer Fronleichnamsprozession, ausgehend vom Rathausplatz durch die Straßen der Innenstadt. Eingeladen zur Prozession hatte wie in den Vorjahren auch die Pfarrei Sankt Martin.

In traditionellen Gewändern und auffallendem Kopfschmuck zogen manche der Gläubigen an Fronleichnam durch Forchheim. © Alexander Hitschfel



In traditionellen Gewändern und auffallendem Kopfschmuck zogen manche der Gläubigen an Fronleichnam durch Forchheim. Foto: Alexander Hitschfel



Vorangegangen war der Prozession ein Gottesdienst am Rathausplatz. Von dort aus ging es dann im Prozessionszug zu drei weiteren festlich geschmückten Außenaltären. Mitgeführt wurde, wie für Fronleichnamsprozessionen üblich, auch die sogenannte Monstranz, die das symbolische Denken der frühen Kirche bewahrt, nämlich dass die Gegenwart von Jesus Christi nicht einfach physisch, sondern als im Geist Gottes gewirkte Gegenwart zu verstehen ist.

Die Monstranz mit dem gewandelten Brot, also quasi das Allerheiligste wurde beschirmt durch den sogenannten Himmel, ein tragbarer Baldachin, unter dem der Pfarrer samt Monstranz von Außenaltar zu Außenaltar läuft und der von vier Himmelträgern, eskortiert von Mitgliedern der Forchheimer Feuerwehr, gebracht wurde. Nach dem Rathausplatz wurde der nächste Außenaltar traditionsgemäß in der Hornschuchallee aufgebaut.

Neu war in diesem Jahr, dass man den dritten Außenaltar nicht wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten üblich auf dem Paradeplatz aufbaute, sondern diesmal erstmals die Außenanlagen des Klosters Sankt Anton als weiteren Standort für einen Außenaltar in die Prozession mit eingebunden hatte.

Danach ging es weiter in die Hauptstraße wo der dritte Altar aufgebaut war. Mitgeführt wurde neben anderen schönen Heiligenfiguren auch die alle anderen Figuren überragende Muttergottes-Statue mit Jesukind, die mit ihrer imposanten Erscheinung ein wahrer Hingucker war. An jedem der Altäre wurde mit der Monstranz der Segen ausgesprochen, indem die Monstranz in Kreuzform geschwenkt wurde.

Auch in diesem Jahr beteiligten sich wieder zahlreiche Handwerkerinnungen, Brüderschaften, Vereine, Verbände und andere Gruppierungen an der Prozession. Mit dabei im Zug auch Kommunionkinder und schöne fränkische Trachtenträgerinnen und -träger. Nach der Prozession fand dann das traditionelle Pfarrfest der Pfarrgemeinde Sankt Martin im Pfarrgarten statt.

ah/hit