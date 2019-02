Bis in alle Einzelheiten kann Annemarie Kinzel ihren Lebensweg beschreiben. Jetzt hat sie im Haus ihrer Tochter Ulrike und ihres Schwiegersohns Ernst Kunzmann in Neusles ihren 90. Geburtstag gefeiert. 1929 wurde sie als fünftes Kind in Tilsit in Ostpreußen an der Grenze zu Litauen geboren. Alle nannten sie „Mausi“. Sie besuchte die höhere Handelsschule und absolvierte in Tilsit ein Soziales Jahr, das damals Pflicht war. Während eines Ernteeinsatzes war sie den Tieffliegerangriffen der Roten Armee ausgesetzt, die Evakuierung der Bevölkerung erfolgte im Sommer 1943. Mit Mutter und Bruder erreichte sie Kamenz im Landkreis Bautzen. Schließlich ging es nach Ahornberg, einem Ortsteil von Konradsreuth im Landkreis Hof. Dort lernte sie beim Tanz ihren späteren Ehemann Günter Kinzel kennen, der aus Schlesien kam. 1952 heirateten die beiden. Aus beruflichen Gründen zogen sie nach Nürnberg. 1954 und 1958 kamen ihre Töchter Christiane und Ulrike auf die Welt. Annemarie Kinzel arbeitete bis 1978 in der Firma ihres Ehemannes, später noch viele Jahre bei Klebes in Erlangen in der Buchhaltung. Heute freut sie sich über sechs Enkel und vier Urenkel, unterstützt ihre selbstständigen Töchter, indem sie die Enkel betreut. Heute lebt sie bei ihrer Tochter Ulrike und ihrem Schwiegersohn in Neusles, in einem Bauernhaus, das in Eigenbau saniert wurde. Ehemann Günter ist inzwischen verstorben. Nun konnte Annemarie Kinzel im Kreis ihrer großen Familie ihren Ehrentag begehen. Als Gratulanten kamen auch Altbürgermeister und Kreisrat Werner Wolf in Vertretung des Bürgermeisters sowie der Leutenbacher Altbürgermeister und Kreisrat Otto Siebenhaar als Vertreter des Landrates. © Rolf Riedel