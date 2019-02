Diamantene Hochzeit von Maria und Joseph Schmitt (vorne). Bürgermeister Paul Steins (li.) und Vize-Landrat Otto Siebenhaar gratulieren. 1959 heirateten Maria und Joseph Schmitt - in der Wohnstube des damaligen Poxdorfer Bürgermeisters Peter Werner, weil es noch kein Rathaus gab. Die Ehe des in Effeltrich geborenen jungen Mannes mit Maria Kupfer, der Erbin eines der großen Poxdorfer Ur-Höfe, war in vielfacher Hinsicht ein Glücksfall. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor, die Schmitts haben elf Enkel und vier Urenkel. Sie betreiben die Baumschule Schmitt, außerdem haben sie ein Auge auf die Archive von CSU-Ortsverband, von Gemeinderat und vieler Poxdorfer Vereine. Kennengelernt hat Joseph Schmitt seine Gattin als hübsche Fahrerin eines weißen DKW. Maria Kupfer hatte sehr früh den Führerschein gemacht, damit sie Trecker fahren durfte. Joseph Schmitt erinnert sich, dass sie auch die erste Frau in Poxdorf war, die auf einem Mähdrescher gesessen hat. Das hat ihm imponiert. Immerhin stach er mehrere andere Bewerber aus. Den Poxdorfern gefiel besonders, dass das junge Paar die Baumschultradition des Kupferschen Hofes wiederaufnahm, die 1912 sogar den Prinzen Ludwig von Bayern bei seinem Besuch in Oberfranken in Erstaunen versetzt hatte. Der spätere König Ludwig III. hatte dem Obstbaumhändler 1917 den Titel eines königlich-bayerischen Hoflieferanten verliehen. Wie man es schafft, 60 Jahre lang gemeinsam ein erfülltes Leben zu führen? Maria Schmitt sagt: „Die Baumschule und die Vereine sind sein Leben. Und da muss man ihn auch fortlassen!“ Ihr Mann sagt: „Ich hätte keine bessere Frau finden können - ich habe einfach Glück gehabt!“ © Schmitt