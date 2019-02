Eiserne Hochzeit feiern zu können, ist nicht vielen Paaren vergönnt — die beiden Heroldsbacher Irmgard und Georg Mauser haben es geschafft. Am 24. Januar 1954 gaben sie sich in der Pfarrkirche St. Michael das Jawort. Kennengelernt hatten die beiden sich wenige Jahre vorher beim Singen im Kirchenchor — ein Hobby, das die Jubilare seit jeher eint. Das Gärtnern ist eine weitere Sache, die die Eheleute auch heute immer noch gerne gemeinsam unternehmen. Georg Mauser ist zudem seiner Leidenschaft als Sänger immer treu geblieben. Im vergangenen Jahr ist er für seine 70-jährige Zugehörigkeit zum Kirchenchor geehrt worden. Noch heute singt Mauser als Vertretung gelegentlich mit. In seinem Berufsleben war er 23 Jahre lang bei der Brauerei Kitzmann in Erlangen als Betriebsmaurer angestellt. Trotz ihres Eheglücks blieben die Mausers nicht von Schicksalsschlägen verschont. Irmgard Mausers Mutter starb im Alter von 44 Jahren, als ihre Tochter noch in die Grundschule ging. Im Anschluss musste sie sich um die Pflege der Großeltern kümmern. An ihrem Jubiläumstag lag Schnee, der war ihnen 65 Jahre vorher ... © Julian Hörndlein