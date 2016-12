Glückliche Gesichter auf dem Forchheimer Weihnachtsmarkt

Bambergerin gewann Skoda Fabia - Weihnachtsengel verteilten Kleinigkeiten - vor 3 Stunden

FORCHHEIM - Hannelore Koch (60) aus Bamberg heißt die glückliche Gewinnerin des diesjährigen Hauptgewinns am Forchheimer Weihnachtsmarkt.

An Heiligabend ist die Stimmung auf dem Forchheimer Weihnachtsmarkt traditionell besonders festlich. Oberbürgermeister Uwe Kirschstein überreichte an Dieter George vom Heimatverein einen satten Scheck. Die Weihnachtsengel verteilten an die Besucher bei Regen kleine Geschenke.