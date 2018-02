GNTM 2018: Ex-Miss-Nürnberg will "unvergessliche Erfahrung"

Julia Prokopy vor dem Start der TV-Show im Interview - 07.02.2018 11:31 Uhr

NÜRNBERG/DORMITZ - Julia Prokopy aus Dormitz (Landkreis Forchheim) hat auf den ersten Blick alles, was es zum Modeln braucht. Auch deshalb wird sie ab Donnerstag in der TV-Show "Germany’s Next Topmodel" (GNTM) auf Pro Sieben zu sehen sein. Die NZ hat nachgefragt, wie es der 22-Jährigen im Rampenlicht so ergeht.

Die Dormitzerin Julia Prokopy wagt sich wieder ins deutsche Fernsehen. Sie will Germany's next Topmodel werden. © ProSieben/Martin Bauendahl



Was erwarten Sie von Ihrer Teilnahme an GNTM? Sie haben sich ja nicht aktiv beworben, sondern sind angeworben worden.

Julia Prokopy: Ja, ich bin eher durch Zufall in der Show gelandet. Weil ich gar nicht damit gerechnet habe, lasse ich sie auf mich zukommen. Fakt ist, dass es eine unvergessliche Erfahrung wird.

Die Sendung wird mit ein paar Wochen Vorlaufzeit produziert. Sie haben also schon einiges erlebt. Wie ist Ihre Erfahrung bisher?

Prokopy: Darüber darf ich leider nicht sprechen. Ich kann aber versprechen: Es wird sehr unterhaltsam.

Sie waren schon öfter im Fernsehen und in der Klatschpresse zu sehen. Werden Sie auf Nürnbergs Straßen mittlerweile erkannt?

Prokopy: Ich arbeite hauptberuflich als Flugbegleiterin. Erst letzte Woche hat mich ein Fluggast tatsächlich in einer Zeitschrift erkannt, die ich ihm sogar noch zuvor am Eingang ausgehändigt hatte. Ich finde es witzig, erkannt zu werden.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Prokopy: In fünf Jahren möchte ich mit meinen Erfahrungen in den Medien abgeschlossen haben. Mein Traum ist es, mit "Mr. Right" und meinen zwei Kindern in einem netten Häuschen in der Nähe von Nürnberg zu leben.

Fragen: Meike Kreil