GNTM: Schläfriger Start für Julia Prokopy aus Dormitz

Ex-Miss Nürnberg war in der Casting-Show kaum zu sehen - vor 2 Stunden

DORMITZ/NÜRNBERG - Erst der Bachelor, jetzt Germany's next Topmodel: Julia Prokopy ist zurück im deutschen TV. Die Ex-Miss Nürnberg präsentiert sich zum Staffelstart allerdings gewohnt still und unauffällig.

Die Dormitzerin Julia Prokopy wagt sich wieder ins deutsche Fernsehen. Sie will Germany's next Topmodel werden. © ProSieben/Martin Bauendahl



Julia Prokopy ist keine Unbekannte in der deutschen TV-Landschaft. Die Ex-Miss Nürnberg versuchte 2017 bereits Bachelor Sebastian Pannek um den Finger zu wickeln. Hat leider nicht geklappt. Jetzt sind Heidi Klum und ihre Mitjuroren Thomas Hajo und Michael Michalsky bei Germany's next Topmodel dran. Ob die Dormitzerin in Michaels "Team Diversity" passt? Oder Thomas Hajo mit ihrer "Attitude" bezaubern kann?

Beim offenen Casting in München bekommen schließlich einige Kandidatinnen eine Absage mit der Begründung "Als Person finde ich dich total interessant." Heißt im Klartext so viel wie: "Wir können doch Freunde bleiben" oder "War eine tolle Nacht. Ich melde mich". Also: Tschüss, Modelkarriere!

Doch die 22-Jährige hat Glück. Sie darf im "Team Thomas" mit in die Karibik reisen. Beworben hat sich Prokopy übrigens nicht beim Casting. Sie wurde angesprochen und landete so "durch Zufall" in der Show, sagt die 22-Jährige im NZ-Interview.

Sendezeit gibt es letztendlich nur ein paar Minütchen für Julia Prokopy. In den Fokus der Juroren rücken andere: Die durchtrainierte Gerda, die flippige Klaudia oder die flennende Zoe. Ganze zwei Mal darf die Dormitzerin ein kurzes Statement vor der Kamera abgeben. Ansonsten sieht man Julia meist mit schläfrigem Gesichtsausdruck im Hintergrund sitzen. Auch bei der Verkündung der Entscheidung fehlt jede Spur von der Ex-Miss Nürnberg.

Um 22.54 Uhr reicht sie lediglich einer anderen Kandidatin eine Flasche Wasser, nachdem diese ein paar Tränchen vergießen musste. Wer nicht lästert, zickt oder zumindest einen eigenen Youtube-Kanal hat, kommt offenbar nicht weit bei Germany's next Topmodel.

