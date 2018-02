GNTM: Staffel geht ohne Dormitzerin weiter

Im Gespräch: Julia Prokopy schied bei Heidi Klums TV-Show "Germany's next Topmodel" aus - vor 7 Stunden

FORCHHEIM/DORMITZ - Für Julia Prokopy aus Dormitz war es der zweite Auftritt in einer TV-Show: Nach der RTL-Serie "Der Bachelor" posierte die frühere Miss Nürnberg nun in der neuen Staffel von "Germany’s next Topmodel" (GNTM). Doch dann kam das frühe Aus. Wir haben mit der 22-Jährigen über ihr Ausscheiden und über ihre Zukunftspläne gesprochen.

Julia Prokopy © ProSieben/Martin Bauendahl



Julia Prokopy Foto: ProSieben/Martin Bauendahl



Frau Prokopy, leider hat es nicht geklappt bei GNTM: Wie fühlen Sie sich?

Julia Prokopy: Einerseits bin ich natürlich schon etwas enttäuscht. Andererseits bin ich aber auch froh, überhaupt so weit gekommen zu sein. Ich habe allerdings schon frühzeitig gemerkt, dass GNTM keine Sendung für mich ist. Ich bin wohl eher die Person für eine Single-Show — bei der Serie der Bachelor, hatte ich viel mehr Spaß. Mit den anderen Kandidatinnen, die ich dort kennengelernt habe, stehe ich heute noch regelmäßig in Kontakt, da sind mehr als gute Freundschaften entstanden.

Welchen Grund hat die Jury für Ihren Rauswurf genannt?

Julia Prokopy: Das kann ich leider nicht genau sagen, da Heidi dies in Richtung Kamera gesagt hatte und ich es leider nicht verstehen konnte. Ich hatte noch gehofft, den Grund in der TV-Ausstrahlung zu erfahren, leider wurden mein Shooting und mein Rauswurf in der Folge komplett rausgeschnitten.

Sie haben ja trotzdem etwas mitbekommen vom Model-Leben. Was waren die Höhepunkte dieser Zeit?

Julia Prokopy: Das größte Highlight war, dabei zu sein und Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky kennenzulernen. Mit Heidi habe ich mich beim Shooting in der Karibik unterhalten, sie ist genau so, wie sie im Fernsehen rüberkommt. Und ich habe viel gelernt: Zum einen, weniger selbstkritisch mit mir zu sein, zum anderen das Laufen auf dem Laufsteg und natürlich das Posieren. Nebenberuflich werde ich das Modeln auf jeden Fall weitermachen. Es stehen schon einige Projekte an, aber mehr kann ich derzeit noch nicht verraten. Meinen Beruf als Flugbegleiterin werde ich aber erstmal nicht aufgeben.

TANJA TOPLAK-PÁLL