Goldener Mercedes bei Fußballspiel in Ebs angefahren

Der Schaden beträgt 1000 Euro - vor 34 Minuten

EBERMANNSTADT - Am Mittwochabend ist während eines Fußballspiels ein goldener Mercedes in der Sportplatzstraße in Ebermannstadt angefahren worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch ist während eines Fußballspiels zwischen 18.35 und 20.25 Uhr ein geparkter, goldener Mercedes in der Sportplatzstraße angefahren worden. Der Schaden beträgt 1000 Euro.

Der Verursacher kam vermutlich vom Sportgelände des TSV Ebermannstadt und fuhr Richtung Altweiherstraße. Sein Auto dürfte an der rechten Seite beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (09194) 7388-0 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.