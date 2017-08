Gößweinstein: 24-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit ins Feld gestürtzt - Hoher Sachschaden - vor 1 Stunde

GÖSSWEINSTEIN - Am Montagabend hat ein 24-Jähriger Motorradfahrer in einer Kurve bei Gößweinstein die Kontrolle über seine Maschine verloren. Schwer verletzt brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Am Montagabend fuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer auf der Staatsstraße von Kleingesee kommend in Richtung Gößweinstein. In einer Linkskurve kurz vor Stadelhofen kam er vermutlich aus Unachtsamkeit mit seiner Kawasaki nach rechts von der Fahrbahn ab und landete letztendlich im angrenzenden Feld.

Durch den Sturz verletzte sich der junge Mann schwer und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An der Maschine entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.