Gößweinstein: Diebische Bande aus Osteuropa festgenommen

Zigaretten im Wert von 300 Euro gestohlen und geflüchtet - vor 22 Minuten

GÖSSWEINSTEIN - Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolgleich: Ein diebisches Quartett wurde unweit von Gößweinstein festgenommen. Die Männer hatten Zigaretten im Wert von 300 Euro geklaut.

Am Montagvormittag betraten vier Osteuropäer im Alter von 24 bis 42 Jahren einen Einkaufsmarkt in Gößweinstein und lenkten beim Bezahlen die Kassiererin derart ab, dass einer der Männer Zigaretten im Warenwert von 300 Euro zunächst unbemerkt einstecken konnte. Als der Mann seine Tasche öffnen sollte, verließen er und seine Begleiter das Geschäft und flüchteten in einem Pkw. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug durch eine Streife der Polizei Pegnitz angehalten und kontrolliert werden. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und der Polizei Ebermannstadt übergeben. Die Täter werden wegen gemeinschaftlichen Diebstahls angezeigt.