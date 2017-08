Gößweinstein: Eine Reise durch die Folklore der Welt

Naturkulisse im Höhenbad machte Auftritt von "Les Quatre Baguettes" noch intensiver - vor 19 Minuten

GÖSSWEINSTEIN - "Ich bin schwer beeindruckt, dass so viele Leute gekommen sind und die Akustik ist echt super", zeigte sich Martin Redel, Chef des Fördervereins Höhenschwimmbad Gößweinstein, begeistert vom Chansonabend.

Wenn der Bürgermeister am Mikro gute Laune versprüht, ist die Atmosphäre noch immer animierend gewesen. Claus Schwarzmann, Chef von „Les Quatre Baguettes“, versteht das Publikum auf seine Seite zu ziehen. © Foto: Thomas Weichert



Französische Atmosphäre auf der Naturbühne des Naturbads am Samstagabend: Rund um die Band "Les Quatre Baguettes" erlebten 120 Besucher in lauer Sommernacht ein Open-Air-Konzert der Spitzenklasse mit dem Eggolsheimer Bürgermeister und Bandleader Claus Schwarzmann als Entertainer.

Das Konzert ist inzwischen noch die einzige Kulturveranstaltung im Jahr, die der Förderverein Höhenschwimmbad zugunsten des Naturbads veranstaltet.

"Les Quatre Baguettes" boten am Samstag eine bunte Mischung von Klezmer bis zum Kerwalied, von Chansons bis Canzoni. Die Gruppe zeigte sich erstmals in ihrer neue Formation nach 17 Jahren Bandgeschichte. Neben Bandgründer, Sprachtalent und Sänger Claus Schwarzmann musizieren Akkordeonist Alexander Schröder, Peter Christof am Kontrabass und Marion Andersons am Saxophon.

Die Palette der angebotenen Genres reichte vom russischen Volkslied zu Klezmer, argentinischem Tango und italienischem Schlager und umfasste sogar fränkische Kerwalieder. Zehn Sprachen kamen an diesem Chansonabend zum Einsatz. Die traumhafte Kulisse der Naturbühne im Freibad machte die musikalische Weltreise für die begeisterten Konzertgäste zu einem phantastischen Sommernachtserlebnis.

THOMAS WEICHERT