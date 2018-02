Gößweinstein: Frauenbund lässt Bratwürste und Bier regnen

GÖSSWEINSTEIN - Bis Mitternacht dauerte der Faschingsball des katholischen Frauenbunds Gößweinstein mit zahlreichen Sketchen und Gesangsnummern bei dem der Frauenbund zuerst in die Luft ging und am Schluss Bratwürste, Bier und Frankenwein vom Himmel regnen ließ.

Bis Mitternacht dauerte der Faschingsball des katholischen Frauenbunds Gößweinstein mit zahlreichen Sketchen und Gesangsnummern. © Thomas Weichert



Sogar Regionalkantor Georg Schäffner wirkte beim letzten Sketch als Frankenfahne schwingender Lederhosenträger mit und sang: „Schmeiß‘ Brotwörscht uns vom Himmel und lass regnen Wein und Bier. Denn das wahre Paradies ist Franken hier.“

In der Bütt wusste Carola Kuhn von ihrem Kuraufenthalt zu berichten und die „Gößweinsteiner Witwen“ Annelene Baier, Brigitte Bauer, Sabine Neuner, Rosl Brendel, Rosi Heinlein und Babsi Neuner konnten ein Lied davon singen, wie sie ihre Ehemänner auf unterschiedlichste Weise ins Jenseits befördert hatten und nun wieder Singles auf der Suche nach neuen „Opfern“ waren.

Ihre Gesangsnummer nannten sie „Schwarzer Humor“. „Franken on Tour in New York“ und die „Wirtshausgeschichten aus Gößweinstein“ waren weitere Sketche, die die Lachmuskeln der überwiegend weiblichen Besucher kräftig strapazierten.

THOMAS WEICHERT