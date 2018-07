Gößweinstein: Für ihr neues Klassenzimmer greifen Schüler zur Schaufel

GÖSSWEINSTEIN - Die Bayerischen Staatsforsten errichtet zusammen mit Schülerinnen und Schülern der Grund- und Mittelschule Gößweinstein ein "Grünes Klassenzimmer".

Schüler der achten und neunten Klasse der Mittelschule Gößweinstein packten tatkräftig mit an, um das Grüne Klassenzimmer zu errichten. © Foto: Laura Wasner



Eigentlich sollte das grüne Klassenzimmer ursprünglich beim Waldkindergarten Bayreuth entstehen. Dort kam jedoch der Eichenprozessionsspinner dazwischen und deshalb wurde es nun für die Grund- und Mittelschule errichtet.

Im Staatswald gegenüber der Grund- und Mittelschule in Gößweinstein ging es deshalb hoch her. 30 Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klasse hatten sich aufgemacht, um beim Bau ihres neuen Klassenzimmers mitzuhelfen.

Unter der Leitung von Lehrer Tobias Skala und Revierleiter Lorenz Wurmthaler schaufelten und rechten die Jugendlichen hochmotiviert 18 Kubikmeter Hackschnitzel innerhalb kürzester Zeit als Bodenbelag auf ihren zukünftigen Unterrichtsplatz mitten im Wald.

Dort werden ab Beginn des kommenden Schuljahres Schulstunden im Grünen stattfinden, in denen Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen Unterricht in verschiedensten Fächern mitgestalten können und den Wald in all seinen Facetten erleben können. Denn unter freiem Himmel umringt von Bäumen macht das Lernen einfach mehr Spaß.

Das "Grüne Klassenzimmer" liegt in unmittelbarer Nähe zur Schule und ist problemlos zu Fuß erreichbar. Es befindet sich in atemberaubender Kulisse vor einer Felswand und spiegelt, umgeben von vielerlei Baumarten wie Buche, Ahorn, Fichte, Lärche und Kiefer, den typischen Charakter des Waldes in der Fränkischen Schweiz wieder.

Nachdem die Jugendlichen tatkräftig geholfen hatten, stärkten sie sich mit den vom Forstbetrieb bereitgestellten Wurstsemmeln, Butterbrezen und Getränken. Auch Schulleiterin Andrea Kohl, ihr Stellvertreter Günther Höfer und Forstbetriebsleiter Frank Pirner waren vor Ort, um sich ein Bild zu machen und zukünftige Aktionen rund um Wald und Schule zu besprechen.

Ein Dank gilt den Gößweinsteiner Bauhofmitarbeitern, die die Schaufeln und Schubkarren zur Verfügung stellten und den Waldarbeitern des Forstbetriebs Pegnitz, die Stühle und Tische für das Klassenzimmer "schnitzten".

"Grüne Klassenzimmer" entstehen zurzeit in vielen Revieren der Bayerischen Staatsforsten. Damit sollen Lehrer und Schüler rund um den Lernstoff Wald und Natur unterstützt werden.

