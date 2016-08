Ulrich Pohl ist 72 Jahre alt und lebt als pensionierter Bankkaufmann in Bischberg. Doch vor 70 Jahren saß er noch im Kinderwagen, erlebte eine abenteuerliche Flucht und eine behütete Kindheit im beschaulichen Lützelsdorf im Trubachtal. Für uns hat er in seinen Erinnerungen und den Fotoalben seines Vaters gegraben...

Schäuferla und Krenfleisch. Und zum Nachtisch Küchla und Urrädla. Die Besucher standen Schlange in Hundsboden

Was genau die Ölflecken auf der Wiesent verursacht hat, ist ungewiss, so die Feuerwehr Forchheim. Sperren sollen jetzt erst einmal eine weitere Verbreitung verhindern. Aufgefallen waren die Spuren am Montagnachmittag beim Badsteg.