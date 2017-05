Gößweinstein: Heckel als CSU-Ortsvorsitzender bestätigt

Lob und Kritik für Bürgermeister Zimmermann auf Jahreshauptversammlung - vor 25 Minuten

GÖSSWEINSTEIN - Bei einer Enthaltung bestätigten die 23 anwesenden CSU-Mitglieder Hans Heckel im Gasthof Fränkische Schweiz für weitere zwei Jahre als Gößweinsteiner CSU-Chef. Daneben gab es deutliche Worte an den Bürgermeister.

Der neu gewählte CSU-Vorstand des CSU-Ortsverbands Gößweinstein (v.li.): Siegfried Hutzler, Heinz Arnold, Hans Heckel, Manfred Hänchen, Matthias Wendler und Alexander Daut. © Thomas Weichert



Der neu gewählte CSU-Vorstand des CSU-Ortsverbands Gößweinstein (v.li.): Siegfried Hutzler, Heinz Arnold, Hans Heckel, Manfred Hänchen, Matthias Wendler und Alexander Daut. Foto: Thomas Weichert



Wie Heckel betonte werde man ab sofort das Hauptaugenmerk auf den Bundestagswahlkampf legen, um die neue CSU-Direktkandidatin Silke Launert zu unterstützen. Heckel geht davon aus, dass Launert mit ihrer offenen Art die Wähler an sich binden kann und problemlos als direkte Nachfolgerin von Hartmut Koschyk im Wahlkreis Bayreuth/Forchheim gewählt wird.

Als CSU/JuF-Fraktionsvorsitzender im Markgemeinderat zog Matthias Wendler Halbzeitbilanz. Dank der guten Konjunktur habe sich auch die finanzielle Lage des Marktes erheblich verbessert. Dies sei vor allem aber auch der CSU geführten Landesregierung zu verdanken, die ihre Kommunen hervorragend unterstützt. Wendlers Bilanz im Hinblick auf Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG) fiel zweigeteilt aus.

Gut und clever von Zimmermann, der einst selbst CSU-Ortsvorsitzender und Heckels Amtsvorgänger war, sei, dass er seine Bürgermeisterstellvertreter gut einbindet. „Er versteht es Dinge zu vermarkten“, so Wendler. Bei den wichtigen Themen wie Rathaus oder Hallenbad fehlt Wendler allerdings die klare Position von Zimmermann dazu. „Ich erwarte von einem Bürgermeister das er dazu Position bezieht.“

Zum Thema Rathausneubau meinte Wendler, dass dies aktuell – was die Finanzierung anbelangt – in der Luft hänge. Auch bei der Nachnutzung des Hallenbads stehe man erst am Anfang. „Auch hierzu gibt es keine klare Position des Bürgermeisters“, meinte Wendler.

Außerdem seien strategisch wichtige Themen derzeit nicht besetzt. Zum Beispiel die Baulandausweisung. So habe die Gemeinde selbst keinen einzigen Bauplatz mehr und die Nachfrage von Bauwerbern könne daher nicht befriedigt werden.

Wie Peter Helldörfer bestätigte, gebe es im Rathaus regelmäßig Anfragen nach Bauplätzen. Helldörfer schlug vor eine Umfrage unter den Besitzern privater Bauplätze vor. Nur dann könne man gegenüber der Regierung argumentieren, dass die Gemeinde neue Bauplätze erschließen müsse, falls Privatleute nicht dazu bereit sind, ihre Bauplätze öffentlich anzubieten. Dies habe die CSU auch schon beantragt. „Wenn Anträge von der Union kommen, ist dies aber mit gewissen Problemen der Bearbeitung behaftet“, so Helldörfer.

Thomas Weichert