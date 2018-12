Gößweinstein: Himmelsboten eröffneten Markt

Christkind, Engel und Nikolaus verbreiteten Weihnachtsstimmung - vor 1 Stunde

GÖSSWEINSTEIN - Ein wahrer Massenansturm von Besuchern war beim Gößweinsteiner Weihnachtsmarkt zu verzeichnen, der erstmals in der Burgstraße rund um das Rathaus und auf der Burg stattfand.

Gößweinsteins Christkind Viktoria Lehmann eröffnete den Markt mit ihrem Prolog diesmal stilecht vom Rathausbalkon. Ihr zur Seite standen die beiden Weihnachtsengel Lene Roth und Finnja Speckner sowie Bischof Nikolaus der von Joachim Roppelt aus Wichsenstein verkörpert wurde. © Foto: Thomas Weichert



Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG) sangen und musizierten die Kinder des Kindergartens Stempferhof und der Grundschule Gößweinstein. Anschließend zog das Christkind mit seinen Engeln und dem Nikolaus auf die Burg, um die vielen Kinder zu beschenken.

Auch das Christkind-Postamt hatte geöffnet. Fast 40 Händler und Vereine, wesentlich mehr, als auf den Basilika-Vorplatz gepasst hätten, wo der Weihnachtsmarkt früher stattfand, boten ihre Waren und Leckereien an. Das Angebot reichte von Kunsthandwerk, Weihnachtsdeko und Kleidung bis zu einer üppigen Vielfalt an Speisen und Getränken, wie es sich für einen bayerischen Genussort gehört. Auch der Gößweinsteiner Nachtwächter Manfred Heckel war im Einsatz und das Musikprogramm mit den Konzerten in der Basilka konnte sich sehen lassen.

tw