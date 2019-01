Gössweinstein: Kritik an Lehrern und Schulleitung bringt Bürgermeister in Rage

Unerwarteter Schulschluss, weil ein Lehrer Geburtstag feierte - vor 43 Minuten

GÖSSWEINSTEIN - Hanngörg Zimmermann (BMG) bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Eine Anfrage von Marktrat Rainer Polster (FWG) am Schluss der Marktgemeinderatssitzung brachte den Gößweinsteiner Bürgermeister jedoch sichtlich in Rage.

Das war nicht das Ständchen zum Geburtstag, sondern ein Konzert im Rahmen einer Spendenaktion an der Grund- und Mittelschule Gößweinstein.



Eigentlich war Polsters Anfrage keine solche, sondern eine massive Kritik am Verhalten eines Lehrers und der Schulleitung der Grund- und Mittelschule Gößweinstein.

Wie Polster zunächst ausführte, wurde der Unterricht für alle Klassen wegen einer Geburtstagsfeier eines Lehrers unerwartet um 11.35 Uhr beendet. Dieser unerwartete, frühe Schulschluss brachte laut Polster, der mit seinem Busunternehmen für die Schülerbeförderung zuständig ist, den Fahrplan völlig durcheinander.

Polster kritisierte, dass dadurch die Beförderungskapazität der Schüler an seine Grenzen stieß und die Schulleitung eigentlich einen zusätzlichen Bus hätte bestellen müssen. Denn sein Schulbus war dadurch völlig überlastet und viele Kinder mussten im Bus während der Heimfahrt stehen. Zum Glück, so Polster, hatten einige Eltern ihre Kinder mit ihrem Privat-Pkw von der Schule abgeholt. Sonst wäre dies gar nicht möglich gewesen.

Zwei Stunden eher Schulschluss, weil Lehrer Geburtstag feiert

Polster fragte sich außerdem ob es nötig sei, dass der Unterricht zwei Stunden früher aus ist, nur weil ein Lehrer seinen Geburtstag feiert. "Ich bin stinksauer, dass das hier ausgesprochen wird." Mit diesen Worten reagierte ein sichtlich erzürnter Bürgermeister auch in seiner Eigenschaft als Schulverbandsratsvorsitzender auf Polsters Kritik.

Wie Zimmermann erklärte, hätte ein Anruf bei ihm von Polster genügt, um das Problem, das nach seiner Meinung keines war, zu klären. "Wir haben kein Problem mit der Schülerbeförderung im Schulverband", betonte Zimmermann und verbat sich dann, als sich auch noch Dietmar Winkler (CSU) dazu zu Wort meldete, jegliche weitere Diskussion im Gemeinderat. Auch habe dies nichts mit einer Anfrage im Gemeinderat zu tun, so Zimmermann.

THOMAS WEICHERT