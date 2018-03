Gößweinstein: Lkw-Fahrer übersieht Kurve

Schlechte Sicht durch starken Schneefall - 10000 Euro Schaden - vor 9 Stunden

GÖSSWEINSTEIN - Zwischen Gößweinstein und Behringermühle geriet am Samstagmorgen ein 21-Jähriger ins Schleudern. Der Laster kippte, der Mann rettete sich durch die Windschutzscheibe.

Der Laster blieb auf der Seite liegen, der Fahrer rettete sich durch die Windschutzscheibe. © Feuerwehr Gößweinstein



Der Laster blieb auf der Seite liegen, der Fahrer rettete sich durch die Windschutzscheibe. Foto: Feuerwehr Gößweinstein



Am Samstag in den frühen Morgenstunden übersah ein 21-jähriger Fahrer mit seinem Kleinlaster aufgrund schlechter Sicht durch starken Schneefall auf dem Weg von Gößweinstein in die Behringersmühle eine leichte Linkskurve.

Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Transporter geradeaus eine steile Böschung hoch. Der Lastwagen kippte auf die linke Seite um und blieb auf der Straße liegen. Der leichtverletzte Fahrer rettete sich durch die Windschutzscheibe. Die Feuerwehr aus Gößweinstein und Behringersmühle sperrte den Unfallort ab, leitete den Verkehr um und band ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten ab. Die aufwendige Bergung des Lkws wurde durch eine Abschleppfirma aus Trockau am Samstagvormittag durchgeführt. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei etwa 10000 Euro.