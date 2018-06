Gößweinstein: Lust an der Kontrolle

GÖSSWEINSTEIN - Die Gemeinderäte des Bau- und Umweltausschusses erhalten mehr Kompetenzen. Dafür sprach sich die Mehrheit des Gemeinderats während der jüngsten Sitzung in Anwesenheit eines Zuhörers aus, der in der sogenannten "Schwarzen Ecke" im Außenbereich ein Wohnhau bauen will.

An der Stelle, an der im ehemaligen griechischen Restaurant eine Asylunterkunft eingerichtet war, die dann abbrannte, wird jetzt ein Parkplatz gebaut. © Foto: Thomas Weichert



Ein von der Gemeinde gekauftes Grundstück in der Burgstraße 7 gegenüber dem Rathaus soll geschottert werden. Die abgebrannte Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen griechischen Restaurant Akropolis wurde kürzlich abgerissen. Bis feststeht, ob die Gemeindeverwaltung ins Pfarrhaus umzieht und sich eine neue Nutzung für das Rathaus ergibt, soll hier provisorischer Parkplatz für etwa 10 000 Euro entstehen.

Ob der Gemeinderat mehr Kompetenzen erhalten solle, ging nicht ohne Diskussion und Gegenstimmen über die Bühne. Wie Jürgen Kränzlein (SPD) feststellte, werde der Haupt- und Finanzausschuss deutlich amputiert, wenn man die Geschäftsordnung ändert und dem Bau- und Umweltausschuss mehr Entscheidungsspielraum gibt.

Selbstständigeres Gremium

Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG) warb dafür, dem Bau- und Umweltausschuss mehr Entscheidungsfreiheit zuzubilligen. Bis zu einer Wertgrenze von 50 000 Euro können die Mitglieder des Ausschusses nun Grundstücksgeschäfte tätigen, ohne den Gesamtgemeinderat fragen zu müssen. Bis zu 10 000 Euro kann dieser Ausschuss nun auch außerplanmäßige Ausgaben bei Auftragsvergaben bewilligen, außerdem ist er für alle Verkehrsangelegenheiten zuständig.

Peter Thiem hielt es für unsinnig, dass zwei Ausschüsse das gleiche Thema behandeln und dann der Haupt- und Finanzausschuss entscheiden muss. "Dies verursacht nur mehr Verwaltungsaufwand", so Thiem.

Dieser Meinung schloss sich Josef Neuner (BMG) an und argumentierte, dass beide Ausschüsse zum Teil mit den gleichen Leuten besetzt sind. Rainer Polster (FWG) betonte, dass vieles schneller umgesetzt werden könne, wenn nur ein Gremium entscheidet. Georg Rodler (CSU) hielt die 10 000 Euro Handlungsfreiheit für zu wenig, um effektiv arbeiten zu können.

Jeder kann überall hin

Daniela Drummer (FWG) nannte es "frech", von Kränzlein zu unterstellen, dass man im Bauausschuss schon immer gut zusammengearbeitet habe. "Du möchtest noch einmal eine Kontrolle", so Drummer. Kränzlein wollte auf jeden Fall die Entscheidungshoheit für Verkehrsangelegenheiten beim Gesamtgremium belassen. "Gerade dies betrifft eine ganze Menge grundsätzlicher Fragen, die auch den Gemeinderat interessieren", so Kränzlein.

Dem hielt Drummer entgegen, dass jeder Gemeinderat schließlich auch jede Ausschusssitzung besuchen und sich dort auch zu Wort melden könne. Peter Helldörfer (CSU) sah die Kompetenz des Haupt- und Finanzausschusses, in dem er selbst Mitglied ist, dann sehr eingeschränkt, wenn die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses alleine über Grundstücksangelegenheiten bis zu einer Höhe von 50 000 Euro entscheiden können.

Helldörfer forderte die Abstimmung über die einzelnen Änderungspunkte. "Ich sehe es entspannt und wir können auch alles nur im Gemeinderat machen", betonte Bürgermeister Zimmermann, der Helldörfers Vorschlag auf Einzelabstimmung folgte. Peter Helldörfer, Jürgen Kränzlein und Georg Lang (CSU) waren dagegen, dass die Bauausschussmitglieder über Summen bis 50 000 Euro entscheiden können. Kränzlein war als einziger dagegen, dass die Kompetenz bei Entscheidungen für alle Verkehrsangelegenheiten nun allein beim Bau- und Umweltausschuss liegt und einstimmig waren alle dafür, dass die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses bis 10 000 Euro bei Vergaben entscheiden können.

Der Jahresrechnung 2017 stimmten ebenfalls alle Räte zu. Bemerkenswert für Helldörfer war dabei der erzielte Überschuss in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro. Dies spreche davon, dass geplante Maßnahmen im letzten Jahr nicht umgesetzt wurden, so Helldörfer. Seine Frage, ob die Gemeinde denn nun Strafzinsen für den Überschuss bezahlen muss, verneinte Thiem.

Es musste ein Beschluss zur so genannten "Sanierungssatzung" gefasst werden, da eine Sachbearbeiterin der Regierung von Oberfranken in der im Mai bereits beschlossenen Satzung redaktionelle Fehler bemängelt und Ergänzungen vorgeschlagen hatte. Das Sanierungsgebiet wurde innerorts auf rund 22,5 Hektar erweitert. Dies war nur Formsache.

15 Einzelbeschlüsse

Ebenso die Änderung des Flächennutzungsplans, damit der Bauwerber in der "Schwarzen Ecke" ein Haus bauen kann.

Allerdings mussten dazu 15 Einzelbeschlüsse nach erfolgter Anhörung der Träger öffentlicher Belange gefasst werden. Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt hatte gefordert, die Mischgebietsfläche nach Süden hin auszudehnen, um mehr Spielraum für Abstandsflächen zu bekommen. Insbesondere zum benachbarten Baumbestand.

Dies brachte Gemeinderat Neuner auf die Palme. Den Einwand bezeichnete er als "Modetrend", er wollte Wälder selbstständig bewirtschaften. Für ein Grundstück in Hartenreuth, das bisher im Außenbereich lag, wurde eine Einbeziehungssatzung erlassen, damit der Grundstückseigentümer dort ein Wohnhaus mit Doppelgarage bauen kann.

Im Amt bestätigt wurde auch der Kommandant der Feuerwehr Wichsenstein, Julian Bauernschmidt, auch wenn dieser in Bieberbach, in der Nachbargemeinde Egloffstein wohnt.

