Gößweinstein: Rekordversuch im Höhenschwimmbad

GÖSSWEINSTEIN - Am Wochenende wartet Gößweinstein mit einem bunten Freizeitprogramm auf. Dazu gehören ein Blick in die Basilika und abenteuerliche (Selbst)versuche im Höhenschwimmbad.

Das Höhenschwimmbad Gößweinstein lädt am Wochenende zum Familienfest. Foto: privat



Am Freitag, 9. Juni, 10.30 Uhr, erklärt der Regionalkantor Georg Schäffner die Schönheiten der Basilika Gößweinstein und verzaubert die Teilnehmer im Anschluss mit einem kleinen Orgelkonzert. Tickets hierfür sind bis 10 Uhr in der Tourist-Info Gößweinstein erhältlich.

Historie in fränkischer Mundart und mit heiteren Geschichten

Ausgestattet mit Horn und Laterne erzählt der Nachtwächter am Samstag, 10. Juni, 20.30 Uhr, in fränkischer Mundart spannende und heitere Geschichten über die Historie des Ortes und singt alte Nachtwächterlieder. Tickets hierfür sind bis Samstag, 12 Uhr, in der Tourist-Info Gößweinstein erhältlich.

Am Sonntag, 11. Juni, kann die Fränkische Schweiz ab 11 Uhr mit der Museumsbahn erkundet werden. Fahrkarten sind im Zug erhältlich.

Ein Programm für die ganze Familie verspricht am Sonntag, ab 14.30 Uhr, das Freibadfest im Höhenschwimmbad. Dort können Gäste das Jonglieren lernen, auf einer Slackline laufen, oder sich Stand-Up-Paddeling erproben.

Rekordversuch im Höhenschwimmbad

Als Höhepunkt angekündigt, ist ein Jonglier-Rekordversuch. Weitere Informationen bei der Tourist-Info Gößweinstein, Burgstraße 6, 91327 Gößweinstein, Telefon (0 92 42) 4 56.