Gößweinstein zeichnet jetzt auch Vereine aus

Geänderte Satzung: Auch Gruppen oder Unternehmen können künftig geehrt werden - vor 40 Minuten

GÖSSWEINSTEIN - Wer sich Lorbeeren verdient hat, soll sie auch bekommen: Einstimmig verabschiedete der Marktgemeinderat nach einem Antrag der CSU/JuF-Fraktion Änderungen der Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen verdienter Bürger.

Luftbild von Gößweinstein. © Fa. Nürnberg Luftbild



Künftig ist es nun auch möglich, Vereine, Gruppen oder Unternehmen auszuzeichnen. Bislang ging das nur bei Einzelpersonen. Neu ist auch ein Kulturpreis für Musik, Gesang und Heimatpflege sowie ein Sportförderpreis.

Die Bürgermedaille in Bronze kann nach der nun beschlossenen Satzung jedoch nur an Bürger des Marktes Gößweinstein verleihen werden. Andere Auszeichnungen bis hin zur Ehrenbürgerwürde können auch Personen erhalten, die ihren Wohnsitz nicht in Gößweinstein haben.

Weiterhin wurde auf Antrag der Feuerwehr einstimmig beschlossen, dass die Kinderfeuerwehr nun dem Kommandanten untersteht und zur aktiven Wehr zählt. Vorteil: Dadurch greift die gesetzliche Unfallversicherung.

tw