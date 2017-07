Gößweinsteiner Foodtruck hilft beim Heinrichsfest

Caritasverband des Erzbistums Bamberg charterte Food Truck des Gößweinsteiners Martin Ringler - vor 1 Stunde

GÖSSWEINSTEIN - Wenn es ein Thema gibt, dass die Menschen überall auf der Welt verbindet und das hilft, Grenzen zu überwinden, dann ist es das Thema Essen. Darum will der Caritasverband mit seinem Projekt "Essen mit Geschichte(n)" neue Wege der Inklusion beschreiten.

Beim Heinrichsfest war der Gößweinsteiner Martin Ringler (rechts) mit seinem Food-Truck: Erzbischof Ludwig Schick (3.v.li.), Weihbischof Herwig Gössl (3.v.re.) waren begeistert. © Foto: Weichert



Bei dem Vorhaben werden Menschen mit Migrationshintergrund in einem Food-Truck Speisen aus ihren Heimatländern anbieten. Es soll aber nicht nur ums Essen gehen, sondern man will mit den Happen auch Geschichten aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen erzählen.

Die Motive, die auf Servietten, Teller und Besteck gedruckt sind, lassen erahnen, dass die Flüchtlinge sehr wertvolle Dinge mitbringen und dadurch eine Bereicherung für unsere Gesellschaft sind.

Aber wie könnte ein so schönes Projekt in der Praxis bewerkstelligt werden? Martin Ringler, in Gößweinstein als Gastwirtssohn im ehemaligen Gasthof Frankenland aufgewachsen, weiß wie das geht. Der Liebe wegen nach München gezogen, hat er sich dort in den letzten Jahren einen beachtlichen Betrieb aufgebaut.

Zum Heinrichsfest in Bamberg kam er mit seinem Food-Truck extra aus München angereist. Erste praktische Erfahrungen der Arbeit in einem Food-Truck konnten Hannah und ihre Schwester Mara sammeln. Beide können eine bewegende Geschichte ihrer Flucht von Marokko nach Deutschland erzählen. Zu jedem Ox-Grill-Sandwich der Ringlers haben sie Couscous serviert und die Gäste fanden die Kombination lecker.

Sogar Erzbischof Ludwig Schick und Weihbischof Herwig Gössl waren vor Ort, um sich über das Projekt zu informieren. Sie zeigten sich davon begeistert. Einen Teil des Umsatzes wird Martin Ringler zu Gunsten des neuen Caritas Projekts spenden.

Wer die Spezialitäten des Ox Grills kennenlernen möchte, hat vom 21. bis 31. Juli in Forchheim die Gelegenheit dazu. Dann kommen Martin und Chris Ringler mit ihrem Food-Truck zum Annafest. Am 20. August sendet der Fernsehsender Kabel 1 um 22.15 Uhr eine Reportage zum Thema "Street Food", bei der Ringlers Food-Truck vorgestellt wird. Ansonsten kann man sich unter www.ringlers.net informieren. Hintergründe zur Aktion am Heinrichsfest unter www.food-stories.info.

THOMAS WEICHERT