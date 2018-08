Gräfenberg bittet zum Wochenende im Zeichen der Kunst

Bilder, Kulinarik und eine Feuershow laden in die Bahnhofstraße - vor 20 Minuten

GRÄFENBERG - Es soll ein Abend mit Bilderkunst, mit ungewöhnlichen Genüssen und einer Feuershow werden: Die Goldene Nacht in der Gräfenberg-Zone, Bahnhofstraße 50, beginnt am Samstag, 25. August, um 18.30 Uhr.

In der Gräfenberg-Zone dreht sich am Wochenende (fast) alles um die Kunst und die Bilder von Bonny Schuhmann. © Bonny Schuhmann



In der Gräfenberg-Zone dreht sich am Wochenende (fast) alles um die Kunst und die Bilder von Bonny Schuhmann. Foto: Bonny Schuhmann



Die Verbindung zwischen den Elementen Feuer, Erde, Luft und Wasser und der Leinwand ist für die Künstlerin Bonny Schuhmann ein großes Ziel. Ihre Bilder, in der Rahmung von Iris Schmidt, sind am Wochenende in der Gräfenberg-Zone ausgestellt.

Zur Vernissage werden Speisen und Getränke a la carte gereicht. Am Samstagabend wird es zudem eine Feuershow vom Feuertanzwerk Nürnberg geben. Am Sonntag ist von 14 bis 17 Uhr zu „Kunst und Kuchen“ geöffnet.