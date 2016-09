Gräfenberg: Die Sachbeschädigungen häufen sich

Graffitis und kaputte Zäune - Polizei sucht nach Hinweisen - vor 31 Minuten

GRÄFENBERG - Unbekannte Täter haben in den letzten Wochen in Gräfenberg mehrfach randaliert, Zäune beschädigt und Graffitis hinterlassen - alles in der Nähe der Skaterbahn an der Schule. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben bislang unbekannte Täter in den letzten Wochen im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens „Am Sportplatz“ randaliert, heißt es im Polizeibericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt.

Dort wurde ein Maschendrahtzaun aufgebogen und beschädigt. An verschiedenen Gegenständen wurden Graffitis mit schwarzer Farbe aufgesprüht. Folgende Worte wurden aufgebracht: „EROK, Eßig und SED“. Insgesamt entstand dem Eigentümer ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Das angegangene Gebäude befindet sich direkt neben der Skaterbahn an der Schule bzw. am Kindergarten. In letzter Zeit häuften sich dort Sachbeschädigungen dieser Art.

Wem ist in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen? Hinweise bitte an die PI Ebermannstadt unter Telefonnummer (0 91 94) 73 88-0.