Gräfenberg: Mann bedroht Mutter mit Softairwaffe

Anschließende Fahndung der Polizei erfolgreich - vor 36 Minuten

GRÄFENBERG - Ein 23-Jähriger bedrohte eine Mutter und ihr Kind mitten auf dem Marktplatz in Gräfenberg. Die Waffe, die er dazu nutzte, sah täuschend echt aus.

Wie die Polizei berichtet, lief am Donnerstagabend auf dem Marktplatz in Gräfenberg eine unbekannte männliche Person umher und bedrohte dort eine 49-jährige Mutter mit ihrem 17-jährigen Sohn. Mit dabei hatte er eine täuschend echt aussehende Waffe. Kurz danach lief der Unbekannte davon. Was er von der Frau wollte, ist bislang völlig unklar.

Nach dem Vorfall verständigte die verängstigte Frau sofort die Polizei. Dadurch konnten die Beamten kurze Zeit später einen 23-Jähriger als Täter ermittelt. In seiner Wohnung fand die Polizei eine Softairwaffe.

Eine solche unechte Waffe zu besitzen, ist nicht strafbar. Sie im öffentlichen Raum einzusetzen, um andere zu erschrecken oder zu bedrohen, stelle aber eine Straftat dar, erklärt die Polizei gegenüber nordbayern.de. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

