Gräfenberg: Mit 1,68 Promille Wirt und Gäste angepöbelt

49-jähriger Mann wurde zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen - vor 36 Minuten

GRÄFENBERG - Seine Kinderstube vergaß wohl ein 49-Jähriger, der sich in einem Gräfenberger Cafe nicht gerade wohl erzogen aufführte. Die Polizei nahm den Mann kurzerhand mit.

Viel zu viel getrunken hatte der 49-Jährige. Die Polizei nahm den Mann mit. Foto: Distler



Ein stark alkoholisierter 49-Jähriger pöbelte in der Nacht zum Montag in einem Café die Gäste und auch den Gastwirt an. Trotz mehrmaliger Aufforderung verließ er das Lokal nicht. Der Betrunkene wurde zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen. Ein Alkotest ergab 1,68 Promille.