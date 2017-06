Gräfenberg: Polizei sucht Schotterwerk-Einbrecher

Diesel von Bagger abgezapft - Täter auf Überwachungsvideo festgehalten - vor 1 Stunde

GRÄFENBERG - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte versucht, in ein Schotterwerk in der Egloffsteiner Straße einzubrechen – wurden dabei aber vom Sicherheitsdienst beobachtet.

Mehrere Streifenwagen und ein Polizei-Hubschrauber waren im Einsatz, konnten die Flüchtigen aber nicht mehr finden.

Nach Auswertung der Überwachungsvideos handelt es sich um zwei männliche Personen. Einer trug einen Kaupuzenpulli und einen Rucksack, der andere hatte eine Baseball-Cap auf. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt – zudem kommen 250 Euro für rund 200 Liter Diesel dazu, die von einem auf dem Betriebsgelände abgstellten Bagger abgezapft wurden.

Wer Hinweise zu den zwei Tätern geben kann, sollte sich bei der Polizei unter Telefon 09194-73880 melden.