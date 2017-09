Gräfenberg: Sattelzug demoliert Scheune

Fahrzeug blieb am Dach des denkmalgeschützten Gebäudes stecken - vor 44 Minuten

GRÄFENBERG - Ein 57-jähriger Sattelzugfahrer ist am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug am Dach einer denkmalgeschützten Scheune in Gräfenberg hängen geblieben.

Dabei riss der Sattelzug die Dachrinne sowie einen Teil der Dacheindeckung herunter, wie die Polizei mitteilt.

Der geschätzte Schaden liegt bei rund 3200 Euro.