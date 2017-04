Gräfenberg: Schüler wollen das Bücher-Lesen pushen

Aktion "Irrläufer" des Bundesverbandes Leseförderung auf dem Marktplatz - vor 41 Minuten

GRÄFENBERG - Aufmerksamkeit mit Büchern erzeugen: Auch die Ganztagesschule in Gräfenberg beteiligt sich an einem Lese- und Literaturprojekt des Bundesverbandes Leseförderung mit dem Titel "Irrläufer".

Trotzten dem Regen: Die Mittelschüler der offenen Ganztagesschule in Gräfenberg haben den Marktplatz zum Bücher-Schauplatz gemacht. © Rolf Riedel



Trotzten dem Regen: Die Mittelschüler der offenen Ganztagesschule in Gräfenberg haben den Marktplatz zum Bücher-Schauplatz gemacht. Foto: Rolf Riedel



Gedacht ist das Projekt aus dem literaturpädagogischen Ansatz heraus, dass Literaturvermittlung für Kinder und Jugendliche mit dem Blick auf die neuen Medien „irritieren“ und Aufmerksamkeit erzielen sollte. Und das durch im wahrsten Wortsinn kleine, ausgefallene Aktionen in Städten und Gemeinden.

Die Schülerinnen und Schüler der offenen Ganztagesschule an der Mittelschule in Gräfenberg haben deshalb den Marktplatz in Gräfenberg zum Schauplatz ihrer Aktion gemacht. Vor dem Marktbrunnen fand ein Fotoshooting statt, das mit Bücherkisten und Lesestoff, Bücherstapeln und Transparenten die Öffentlichkeit sensibilisieren sollte.

Am 24.April 2017, einen Tag nach dem Welttag des Buches, werden alle geeigneten Fotos im Netz erscheinen, unter: http://www.bundesverband-lesefoerderung.de

Rolf Riedel