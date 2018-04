Gräfenberg: Streit in Gaststätte eskaliert

Auslöser war ein freier Sitzplatz in einem Bus - vor 33 Minuten

GRÄFENBERG - In einer Brauereigaststätte in Thuisbrunn ist es am Samstagabend zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen.

Es ging laut Polizei um eine Mitfahrgelegenheit in einem Bus. Es handelt sich um einen 27-jährigen aus Mittelfranken und einen bislang unbekannten Mann. Der Streit eskalierte, der Mann aus Mittelfranken wurde leicht verletzt. Der Täter entfernte sich anschließend. Die Polizei Ebermannstadt bittet unter (09194) 73880 um Hinweise, der Mann hat schwarze Haare und ist von kräftiger Figur.