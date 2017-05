Gräfenberg: Täter schlagen Nagel in Autoreifen

Unbekannte klauten Gartenfiguren und zerstörten Pflanzen - vor 43 Minuten

GRÄFENBERG - Die Polizeiinspektion Ebermannstadt sucht nach unbekannten Tätern, die in Gräfenberg einen Nagel in einen Autoreifen geschlagen haben. Das Auto stand im Hof eines Anwesens. Doch das ist nicht alles.

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Donnerstag, 20. April, in den rechten Vorderreifen eines Autos, welches im Hof eines Anwesens „Am Michaelsberg“ in Gräfenberg geparkt war, einen Nagel. Zudem wurden mehrere Gartenfiguren entwendet und einige Topfpflanzen beschädigt.

Der angerichtete Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt unter Telefon (09194) 73880 melden.