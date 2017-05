Gräfenberger Freibad startet wieder in die Badesaison

Saisonstart nach Generalsanierung: "Hygienisch einwandfreies Wasser" - vor 30 Minuten

GRÄFENBERG - Pünktlich am Samstagmorgen um 10 Uhr öffnete Bademeister Peter Kraus die Tür zum generalsanierten Gräfenberger Freibad. Auch der Kioskbetreiber Eken Gürkan hatte alle Vorbereitungen für den Besucheransturm getroffen.

Im neuen (technischen) Glanz erstrahlt das Freibad Gräfenberg. © Rolf Riedel



Im neuen (technischen) Glanz erstrahlt das Freibad Gräfenberg. Foto: Rolf Riedel



Sogar die Sonne meinte es gut und kam hinter der Wolkendecke hervor und beschien das kristallklare Beckenwasser, das frisch eingelassen und aufbereitet zum Baden einlud. Die Außentemperatur betrug ebenso wie das Badewasser allerdings noch frische 15 Grad.

Nach und nach fanden sich trotz des fehlenden Badewetters einige der treuen langjährigen Gäste ein. Bürgermeister Hans Jürgen Nekolla (SPD) erläuterte ihnen die neue Technik die Freibades. Bademeister Peter Kraus bestätigte aus seiner langjährigen Erfahrung, dass die eingesetzte Technik allen Erfordernissen nachkomme. Selbst das nachlaufende Wasser komme bereits vorchloriert in das Becken. Damit sei auch bei höchster Belastung hygienisch einwandfreies Wasser im 50-Meter Becken garantiert.

Bilderstrecke zum Thema Frisch saniert: So lief die Freibaderöffnung in Gräfenberg Pünktlich am Samstagmorgen öffnete der neue Bademeister Peter Kraus die Tür zum sanierten Gräfenberger Freibad. Auch Kioskbetreiber Eken Gürkan hatte alle Vorbereitungen für den Besucheransturm getroffen. Die Sonne meinte es gut und kam hinter der Wolkendecke hervor. Sie beschien das kristallklare Wasser, das nach allen erforderlichen Bedingungen frisch eingelassen und entsprechend aufbereitet wurde.



Eine zeitgemäße Schwimmbadtechnik, etwa eine Chlordosierungsanlage, gab es im Gräfenberger Freibad nicht. Deshalb hat das Landratsamt Forchheim einer Eröffnung 2016 nicht zugestimmt.

Sabine Bader vom Förderverein verriet, dass der Verein noch Liegen zum Verleih anschaffen werde. Für Kinder könnten Besucher Schwimmutensilien ausleihen. Zudem steht eine Tischtennisplatte mit Bällen und Schlägern für die Gäste bereit.

An den Ortsschildern sollen noch Hinweisschilder auf das Bad aufmerksam machen, das trotz der technischen Aufrüstung nichts von seinem nostalgischen Charme eingebüßt hat. Am Kiosk gibt es nicht nur die üblichen kleinen Snacks wie Würstchen und Brötchen - die Küche bietet eine Reihe ausgesuchter orientalischer Speisen an.

Die Eintrittspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig geändert. Erwachsene zahlen für ein Tagesticket drei Euro, für Kinder 1.50 Euro. Bei der Jahreskarte bleibt es bei 80 Euro. Am Samstag, 27. Mai, lädt der Förderverein zum Grillfest. Weitere Veranstaltungen sind geplant.

rd