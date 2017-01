Graffiti-Schmierer in Kersbach unterwegs

FORCHHEIM-KERSBACH - Graffiti-Schmierer haben im Forchheimer Stadtteil Kersbach ihre "Marke" hinterlassen.

Die Unbekannten müssen in der Nacht von Samstag auf Sonntag unterwegs gewesen sein. In der Kersbacher Straße beschmierten sie dabei die Fassade eines Anwesens, das sich in der Nähe der Feuerwehr befindet, mit einem Graffiti.

Die Polizei Forchheim sucht Zeugen und bittet unter Telefon (09191)7090-0 um Hinweise.