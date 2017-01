Gratulationen für einen „untypischen Forchheimer“

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein feiert seinen 40. Geburtstag im Hiro Sakao - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - „Eine Laudatio für einen 40-jährigen Jüngling, den Du gerade acht Monate kennst — das geht gar nicht.“ 2. Bürgermeister Franz Streit brachte das Problem des Geburtstagsempfangs für OB Uwe Kirschstein auf den Punkt — und meisterte das Unmögliche mit einer höchst persönlichen Note.

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (li.) bedankt sich bei seinem Stellvertreter Franz Streit für dessen humorvolle Geburtstagsrede. © Foto: Roland Huber



Seit 1. April ist Oberbürgermeister Uwe Kirschstein erst im Amt, doch höhere Mächte wollten es, dass er nach so kurzer Amtszeit schon einen runden Geburtstag im Amt feiern konnte. Zum 40. hatte die Stadt ins japanische Sushi-Lokal Hiro Sakao ins Medical-Valley-Center eingeladen. Rund 150 Vertreter der Stadtverwaltung, der Wirtschaft und von Verbänden waren gekommen sowie zahlreiche Bürgermeister aus Landkreis-Gemeinden.

CSU-Mann Streit hielt schließlich doch die nicht mögliche Laudatio und bekannte, an den SPD-Mann Kirschstein gewandt, er habe sich „vom Schock Deiner Wahl“ erst erholen müssen. Streit plauderte launig vom „nuscheligen Dialekt“ des neuen „so großen und dünnen“ OB und dass die „Forchheimer einen so untypischen Forchheimer“ gewählt hätten. Er habe sich anfangs gefragt, ob das wohl gut gehe miteinander. „So ein Bauchtyp wie ich und ein Kopftyp wie Du.“ Aber zwischen den beiden nicht nur politisch so verschiedenen Bürgermeistern geht es gut, meinte Streit.

Nur müsse er aber „noch mehr arbeiten“ klagte er. Vom vielen Gratulieren habe er schon „Schwielen an den Händen“. Dem OB wünschte Streit, dass ihm „einmal die Stadt Forchheim so am Herzen liegt wie mir“. Kirschstein sei „auf einem guten Weg“.

Für nicht so alteingesessene Forchheimer wie Streit gab der Kabarettist Hubert Forscht anschließend Nachhilfe mit „The Top of the world“, seine ebenso eigenwillige wie treffende Eloge auf die Forchheimer Keller.

Der so beschenkte Kirschstein bedankte sich und wies alle Hinweise auf seinen Doktortitel zurück: „Ich habe über Halswirbel-Chirurgie geforscht. Das nutzt mir als OB gar nichts.“ Danach ging es zum Smalltalk bei japanischen Häppchen.

Zu den Kosten der Geburtstagsfeier wollte die Stadtverwaltung auf mehrfache Nachfrage der NN nichts mitteilen. Nur so viel: Sie bewege sich im Rahmen der Empfänge für die Bürgermeister Franz Streit und Franz Stumpf zum 60. und 65. Geburtstag. Das Hiro Sakao sei ausgesucht worden, weil der Rathaussaal wegen der Sanierung nicht zur Verfügung steht. Auch dort hätte man ein Catering bestellen müssen. Die Kosten würden durch die Auswahl des Lokales nicht steigen. Im Übrigen gebe es für die Ausrichtung von Geburtstagen durch die Stadt keine verbindlichen Regelungen.

GEORG KÖRFGEN