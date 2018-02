GroKo-Diskussion: Neue Mitglieder für die SPD Forchheim

Nach Mitgliederentscheid wächst auch im Forchheimer Ortsverband die Partei wieder - vor 6 Stunden

FORCHHEIM - Ob es an der umstrittenen Juso-Kampagne gegen die "GroKo" oder am streitlustigen Sonderparteitag selbst liegt: Die SPD verzeichnet bundes- wie bayernweit einen beachtlichen Mitgliederzuwachs – das gilt auch für Forchheim.

GroKo - war 2013 das Wort des Jahres und bewegt auch 2018 die Gemüter. © dpa



Seit dem Bonner Bundesparteitag vom 21. Januar, als sich eine knappe Mehrheit der Sozialdemokraten für GoKo-Verhandlungen aussprach, ist die viel geschundene SPD wieder im Aufwind – zwar nicht in der Wählergunst, dafür allerdings bei den Mitgliederzahlen: Allein in Bayern sind unlängst über 600 Menschen neu in die Partei eingetreten, berichtete unlängst der Bayerische Rundfunk.

Auch im Landkreis Forchheim freut sich die SPD über verhältnismäßig viele Neueintritte seit dem Parteitag: Auf Kreisverbandsebene sind es sieben Stück. Beim Ortsverband der Stadt Forchheim sind es sogar zehn – von etwas über 120 Mitglieder auf über 130, innerhalb von zwei Wochen. "Das ist erheblich und hat uns wirklich überrascht", sagt Michael Hartmann, Vorsitzender des SPD-Ortsverbandes.

Von 25 bis über 70 Jahre alt

Die zehn Neuen "sind total unterschiedlich", so Hartmann. Der Jüngste sei 25, der Älteste über 70 Jahre alt. Mit einigen davon habe er schon gesprochen, um sie nach ihrer Motivation zu fragen – sind es die befürchteten "Stimmtouristen"?

Denn das wurde den Jusos im Zuge ihrer "Tritt ein, sag’ nein"-Kampagne vorgeworfen: Mitglieder nur für ein Kurzzeit-Engagement, also für ihr "Nein" zur GroKo, in die Partei zu locken.

"Das ist bei unseren Neu-Mitgliedern nicht der Fall", sagt Hartmann. "Durch die Bank" hätten sie erklärt, nicht wegen der Juso-Kampagne eingetreten zu sein. "Sondern, weil ihnen die gelebte politische Diskussionskultur auf dem Sonderparteitag gefallen hat – etwas, das sie in den letzten Jahren in der Parteienlandschaft vermisst haben", so Forchheims SPD-Chef. Als weiteren Grund für die Neueintritte wäre zudem der bundesweite Aufstieg des Rechtspopulismus genannt worden.

Langfristiges Engagement

Unter den zehn neuen Forchheimer Sozialdemokraten seien einige, die für eine GroKo sind, andere dagegen, sagt Hartmann. "Ich habe auch den Eindruck, dass sich alle langfristig in der sozialdemokratischen Partei engagieren wollen."

Philipp Peter Rothenbacher Nordbayerische Nachrichten Forchheim-Ebermannstadt E-Mail