Große Beute in Dormitz

Zigaretten und Alkoholika im Wert von 20 000 Euro gestohlen - vor 25 Minuten

DORMITZ - Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende in einem Einkaufsmarkt am Ortsrand Zigaretten und Alkoholika im Wert von rund 20 000 Euro erbeutet.

Die Täter erbeuteten jede Menge Zigaretten. Foto: dapd



Die Täter entkamen unerkannt und flüchteten. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Einbrecher am frühen Sonntagmorgen über das Dach in den Markt in der Straße Bierleinswiesen ein. Hierzu verwendeten sie eine Leiter, die sie nach Erkenntnissen der Polizei zuvor bei einem weiteren Einbruch in eine benachbarte Scheune erbeutet hatten. Aus dem Einkaufsmarkt nahmen die Unbekannten zahlreiche Zigaretten und Alkoholika mit. Sie verursachten Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich am Samstagabend im Bereich des Marktes aufgehalten haben. Auch Zeugem die am frühen Sonntagmorgen verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, mögen sich melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der (0951)91 294 91 entgegen.