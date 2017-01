Große Bühne für kleine Tänzerinnen: Ballett in Forchheim

FORCHHEIM - Von der Klassik zur Moderne: Zwölf Musikstücke und dazu passende Tänze haben die Zuschauer in der Jahnhalle am Wochenende in „Die schöne Welt des Balletts“ entführt. Alle zwei Jahre lädt Raisa Franke, Inhaberin der gleichnamigen Ballettschule, zur Aufführung — und gibt damit ihren Schülerinnen die Möglichkeit, einmal auf einer großen Bühne zu stehen.

Seerosen verkörpern die Zweitjüngsten der Ballettschule zum gleichnamigen Stück von Charles Camille Saint Saens. © Fotos: Roland Huber



Es ist ein aufregender Tag für die vielen kleinen Ballerinas. Kurz vor der Vorstellung, als ihre Eltern, Großeltern, Geschwister, Tanten und Onkel in die mit bunten Lampenschirmen dekorierte Jahnhalle strömen, hält es sie kaum mehr auf ihren Plätzen in der ersten Reihe. Aufgeregt hüpft ein Mädchen herum, die anderen tuscheln miteinander, wieder andere schauen gespannt auf ihre Trainerin, die letzte Anweisungen gibt.

Dann wird es dunkel im Saal, der Vorhang wackelt und Moderatorin Shaya Zarrin tritt auf die Bühne, um das Publikum zu begrüßen. Sie verweist auf die Mühe, die sich alle Beteiligten gegeben haben, um die knapp 90-minütige Vorstellung auf die Beine zu stellen, auf die bunten und von Zitla Zarrin per Hand geschneiderten Kostüme und auf die Liebe zum Detail, mit der Raisa Franke, Gründerin und Leiterin der Ballettschule, die Aufführung choreographiert hat.

Wenige Augenblicke später kann das Publikum sich selbst ein Bild machen. Zu Tschaikowskys Polonaise aus der Oper „Eugen Onegin“ öffnet sich der Vorhang und gibt den Blick frei auf Ballerinas in goldschimmernden Roben, die stolzen Blickes über die Bühne schreiten — und einen Hauch von Aristokratie über die Jahnhalle legen.

Konzentration und Ausdauer

Es folgen die kleinen Stars des Nachmittags: die jüngsten Ballettschülerinnen mit einem Matryoshka-Tanz zum bekannten russischen Volkslied „Kalinka“. Dirigiert von ihrer Trainerin Helena Pankratz lässt ihr Auftritt erahnen, dass das, was bei den gestandenen Tänzerinnen so leichtfüßig aussieht, mit viel Konzentration und Ausdauer und mit jahrelangem Training verbunden ist. Tanzen ist Kunst und Sport in einem — das zeigen auch die folgenden Tänze, darunter das bekannteste Stück, der Höllen-Cancan, aus der Operette „Orpheus in der Unterwelt“ von Jaques Offenbach und der moderne „Tanz in Farben“ von Rene Aubry.

Die älteren Schülerinnen von Raisa Franke brachten Farbe auf der Bühne: Beim Tanz in Farben tauchten die Zuschauer fast in die Entstehung eines Aquarells ein. © Fotos: Roland Huber



Zeitgenössisches Ballett zeigen die Ältesten der Ballettschule. Zum Stück „Der Wind“ aus der Feder des norwegischen Komponisten Jan Garbarek wiegen sie sich im Klang der Musik, um gleich im Anschluss mit wehenden Kostümen über die Bühne zu fliegen.

Ausflug ins Bolschoi-Theater

Natürlich darf in einer Aufführung, die quer durch die Ballettwelt führt, ein Klassiker nicht fehlen — und der kommt gleich mit drei Tänzen im Finale: Tschaikowskys „Schwanensee“. Und so entführen die Tänzerinnen die Zuschauer beim „Tanz der Schwäne“ und beim anschließenden „Russischen Tanz“ kurz ins Moskauer Bolschoi-Theater.

Gedanklich zurück in die Jahnhalle geholt, dankt es das Publikum beim anschließenden Finale — das Maurice Ravels Bolero und ein weiteres Stück aus Schwanensee vereint — mit lang anhaltendem Applaus. Und mit jeder Menge Blumen, die aus dem Zuschauerraum an Ballerinas, Trainerinnen, Helferinnen und natürlich an Raisa Franke selbst überreicht werden.

