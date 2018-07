Große Party in Egloffsteinerhüll

Dorftour von Radio Bamberg macht am Mittwoch Station - vor 27 Minuten

EGLOFFSTEINERHÜLL - Radio Bamberg macht mit seiner Dorftour in fünf Gemeinden Station. Am Mittwoch, 25. Juli, ist Egloffsteinerhüll an der Reihe.

Egloffstein ist in diesem Jahr auch Teil der Radio-Bamberg-Dorftour. © Roland Huber



Die Dorftour wird am Mittwoch, 25. Juli, von 15 bis 18 Uhr in Egloffsteinerhüll vorbeischauen und live senden. Mit dabei: Getränke, ein großer Grill, viel Unterhaltung für Kinder und ein riesiges Wohnmobil.

Egloffsteinerhüll ist unter 60 Bewerbungen ausgewählt worden. Bereits Party erprobt ist Hallerndorf. Dort hat die Dorftour schon Station gemacht.