Große Suchaktion: Fürtherin verunglückte am Walberla

Rettungskräfte und Bergwacht waren im Einsatz - Ehemann setzt Notruf ab - vor 2 Stunden

KIRCHEHRENBACH - Eine 65-jährige Fürtherin verletzte sich am Freitag beim Wandern am Walberla schwer am Fuß. Ihr ortsunkundiger Ehemann setzte einen Notruf ab, konnte den Standort jedoch nur dürftig beschreiben. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften brach zur Suchaktion auf.

Zu einer größeren Such- und Bergungsaktion kam es am Nachmittag auf einem Wanderweg am Walberla zwischen Schlaifhausen und Kirchehrenbach.

Eine 65-jährige Frau aus Fürth hatte sich dort laut Polizei am Fuß so schwer verletzt, dass die Bergwacht Forchheim zur Suche und Bergung der Verletzten eingesetzt werden musste.

Da der ortsunkundige Ehemann einen Notruf mit lediglich dürftigen Angaben zum Standort abgesetzt hatte, konnten die Kräfte die Verletzte schließlich unterhalb des Startbereiches der Gleitschirmflieger finden und ins Krankenhaus nach Forchheim bringen. Neben der Bergwacht waren ein Rettungsfahrzeug, ein Notarzt und Polizeistreifen aus Ebermannstadt und Forchheim eingesetzt.

