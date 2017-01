Große Themen beim Neujahrsempfang der Freien Wähler

FORCHHEIM - Zum Neujahrsempfang der Freien Wähler in Forchheim waren sie alle da: Mitglieder des Stadtrats und Kreistags, Bürgermeister und Parteifreunde. Werner Wolf und Karl Heinz Wirth wurde beim Empfang eine ganz besondere Ehrung zuteil. Vorsitzender des Kreisverbandes Manfred Hümmer zog ein Resümee des vergangenen Jahres.

Manfred Hümmer, Vorsitzenden des Kreisverbandes, blickte vor seinen Parteigenossen zurück auf die Innen- und Außenpolitik des vergangenen Jahres.

Dabei waren unter anderem der Brexit in Großbritannien, die sexuellen Übergriffe in Köln an Silvester, den Putsch in der Türkei und die Wahl Donald Trumps in den USA Thema.

Werner Wolf und Karl Heinz Wirth wurden bei dem Neujahrsempfang im Gasthaus "Roter Ochs" in Burk mit dem Ehrenamts-Preis des Jahres ausgezeichnet.

