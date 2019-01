Großeinsatz bei Muggendorf: Milchlaster brennt aus

B470 war eineinhalb Stunden gesperrt - Fahrer blieb unverletzt - vor 25 Minuten

MUGGENDORF - Auf der 470 bei Muggendorf ist am Sonntagnachmittag ein Milchlaster nahezu ausgebrannt. Die Feuerwehren waren mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Bundesstraße war rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

Am Sonntagnachmittag fing ein Milchlaster auf der B 470 bei Muggendorf Feuer. Der Fahrer war nach Angaben der Polizei zum Milchhof nach Ebermannstadt unterwegs. Laut den Beamten könnte eine gebrochene und dann heiß gelaufene Felge den Brand ausgelöst haben.

Die Feuerwehren aus Gößweinstein und Muggendorf waren mit insgesamt 60 Einsatzkräften vor Ort und hatten die Flammen rasch unter Kontrolle. Der Fahrer des Milchlasters blieb unverletzt.

Bilderstrecke zum Thema

Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr an der B470 bei Muggendorf (Lkr. Forchheim) anrücken. Dort stand ein Milchlaster in Flammen, der gerade auf dem Weg zum Milchhof nach Ebermannstadt war. Obwohl die Flammen schnell gelöscht waren, blieb die Bundesstraße rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt.